ONS JABEUR - SIMONA HALEP 6-3, 6-2. Concluziile lui CTP: "Stiti cum se numeste asta? Bambilici!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 04 mai 2022, 15:06 / Actualizat miercuri, 04 mai 2022 15:26Simona Halep (30 de ani, locul 21 WTA) a fost eliminata in sferturile turneului de la Madrid, fiind invinsa clar de Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA), scor 3-6, 2-6.Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat infrangerea dura suferita de Simona Halep si a explicat ca scurtele la care a apelat Jabeur in mod repetat au chinuit-o pe Simona, din punct de vedere psihic.La 2-3 in setul doi, Halep a ... citeste toata stirea