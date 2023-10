Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 10:29 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 11:46Romania a remizat cu Belarus, scor 0-0, si a pierdut sansa de a urca pe primul loc in grupa de calificare la EURO 2024. Tiberiu Balan (42 de ani) este optimist dupa remiza de la Budapesta.Dupa 7 meciuri disputate, Romania ocupa pozitia secunda in grupa I, cu 13 puncte."Tricolorii" se afla la un punct sub Elvetia si la doua peste Israel, dar echipa lui Edward Iordanescu are un ... citeste toata stirea