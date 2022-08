OPINIE GSP Exces de zel de la UEFA? Un alt banner din galeria FCSB poate fi interpretat ca rasist. Dar e corect sa o facem?

Articol de Mitica Docan - Publicat marti, 16 august 2022, 14:24 / Actualizat marti, 16 august 2022 14:54Proverbul spune: "Daca singura ta unealta e un ciocan, vei vedea in orice un cui".Fina observatoare, UEFA a sanctionat FCSB pentru un banner care, in opinia forului continental, ar aduce cu o cruce celtica folosita de neonazisti. Dar, in afara de parerea UEFA, unde sunt probele la asemenea acuzatii?Ca sa confirmi o asemenea grozavie, din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie sa fie ... citeste toata stirea