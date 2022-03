OPINIE Putin, rusii si razboiul din noi insine * De ce nu e o solutie sa faci criminal un popor intreg

Articol de Mitica Docan - Publicat vineri, 11 martie 2022, 22:47 / Actualizat vineri, 11 martie 2022 23:14Razboiul are si oribilul defect de a sterge nuantele. Dar diferenta dintre civilizatie si barbarie este ca prima cauta sa opereze tocmai cu acestea.E oarecum adevarat ca in razboi e nevoie de claritate morala. Trebuie sa spunem raspicat ca Rusia lui Vladimir Putin este vinovata de o invazie criminala, precum si de minciuni in serie, rafale de artilerie in maternitat si de culoare minate ... citeste toata stirea