Opozitia de la Dinamo iese la atac! Andrei Nicolescu, tras public la raspundere: "Ati omorat clubul! Actionari indolenti, incapatanati fandositi!" * Mesaj in 5 puncte

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 27 aprilie 2024, 16:27 / Actualizat sambata, 27 aprilie 2024 17:19Situatia dezastruoasa traversata de Dinamo a readus in actualitate vechile probleme ale clubului, cele legate de sigla, identitate, declansand totodata si o rafala de critici in directia lui Andrei Nicolescu, administratorul special al gruparii. Contestatarii celor de la Red&White Management au prins glas in ultimele ore, pornind un intreg curent pe retelele de socializare.Fostul ... citește toată știrea