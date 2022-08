Oprita isi ameninta elevii de la Steaua: "Ce caldura, ce gazon? Cu mine nu merge asa! Sa mearga si sa faca altceva"

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 17:22 / Actualizat luni, 15 august 2022 17:22Daniel Oprita (41 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, a fost nemultumit de atitudinea pe care elevii lui au avut-o in deplasarea de la Slatina, castigata cu scorul de 2-1.CSA Steaua s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Slatina, in runda secunda din Liga 2, dar Daniel Oprita a avut multe motive de nemultumire. "Miliarii" au condus cu 2-0 inca din minutul 24, apoi au cedat total initiativa si ... citeste toata stirea