ORA 04:00 Simona Halep - Alize Cornet, LIVE in optimile de finala de la Australian Open 2022

Articol de GSP - Publicat duminica, 23 ianuarie 2022, 16:37 / Actualizat duminica, 23 ianuarie 2022 16:37Simona Halep - Alize Cornet este primul meci important al zilei pentru Romania la Australian Open 2022.Simona Halep ((30 de ani, locul 15 WTA) lupta pentru al treilea sfert de finala consecutiv la Australian Open, in timp ce Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA) ar putea fi in premiera in aceasta faza a competitiei.Partida va avea loc pe arena Rod Laver, de la ora 04:00, si va transmite live ... citeste toata stirea