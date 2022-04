Ora exacta in volei se da la Galati * Arcada cucereste al patrulea titlu consecutiv in Divizia A1

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 aprilie 2022, 21:21 / Actualizat vineri, 01 aprilie 2022 22:00CSM Arcada Galati a cucerit vineri seara titlul de campioana in Divizia A1, al patrulea consecutiv, dar primul atat de devreme, cu trei etape inainte de finalul sezonului.Galatenii, campionii ultimelor trei sezoane in Divizia A1 la volei masculin, au jucat vineri prima "minge" de titlu, in deplasarea de la Dinamo, intr-o partida din etapa #3 a play-off-ului.Trupa lui Sergiu Stancu avea ... citeste toata stirea