Ororile prin care trece starul Olandei intr-o inchisoare din Emirate * 20 de persoane intr-o celula de 6!

Articol de Emanoil Ursache - Publicat sambata, 30 martie 2024, 14:32 / Actualizat sambata, 30 martie 2024 15:20Quincy Promes (32 de ani), extrema stanga a celor de la Spartak Moscova, in trecut jucator important pentru Ajax sau Sevilla, traieste clipe de cosmar intr-o inchisoare din Emiratele Arabe Unite.Promes ispaseste o pedeapsa de 6 ani pentru implicarea in contrabanda a 1.363 de kilograme de cocaina, cu o valoare aproximata la 65 de milioane de lire sterline.Quincy Promes, blocat in ... citește toată știrea