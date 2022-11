Oscilatiile de forma, marea problema a Stelei. A pierdut cu FC Brasov, iar Daniel Oprita a fost categoric: "N-avem timp sa ne plangem, nu e mare diferenta intre echipe". Absentele, decisive

Steaua a mai pierdut un meci in Liga 2, 0-1 cu FC Brasov, in etapa a 15-a, si demonstreaza ca, in ciuda investitiilor importante facute, orice echipa poate avea oscilatii de forma. Ultimul esec venise pentru "militari" tot intr-o partida in care erau favoriti certi, cu Viitorul Pandurii.Steaua, esec cu FC Brasov. Reactia lui Daniel OpritaPartida jucata duminica seara in Ghencea, cu formatia lui Dan Alexa, a fost decisa de un gol extraordinar marcat de Adi Chica-Rosa, in minutul 67, care a ... citeste toata stirea