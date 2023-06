Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 17:22 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 19:03Otelul l-a transferat pe portarul Relu Stoian (27 de ani) de la Gloria Buzau. In turul play-off-ului, Relu a gafat decisiv impotriva galatenilor, in meciul castigat de acestia cu 1-0.Otelul a anuntat in aceasta dupa-amiaza transferul portarului Relu Stoian, care a petrecut ultimii 4 ani la Gloria Buzau. Relu a semnat un contract valabil un sezon, pana in vara lui 2024, si ii va face ... citeste toata stirea