Otto Hindrich, portarul de la CFR Cluj, s-a plans in presa maghiara: "Coechipierii se uita urat la mine si ma cearta"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 martie 2022, 15:36 / Actualizat sambata, 05 martie 2022 16:06Otto Hindrich (19 ani), portarul campioanei CFR Cluj, a oferit un interviu in presa din Ungaria. Tanarul jucator spune ca exista multa presiune la echipa ardeleana, iar atmosfera din vestiar este una rece.Hindrich a devenit un titular de baza la CFR Cluj, deoarece ii ajuta pe clujeni sa respecte regula jucatorului Under21. Otto a recunoscut in presa maghiara ca isi doreste sa joace in ... citeste toata stirea