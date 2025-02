Ovidiu Burca a amintit de Dorinel Munteanu la Galati: "A adus aceasta mentalitate". Cum vede dubla FCSB - PAOK

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 11:03 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 11:05Ovidiu Burca si-a laudat elevii dupa remiza cu Rapid (1-1), a acordat credit predecesorului sau si vede o lupta crancena in play-off si pentru campionat. Totodata, este de parere ca FCSB are o sansa importanta in dubla cu Razvan LucescuOtelul - Rapid s-a incheiat 1-1, dupa un meci de lupta pe un frig patrunzator, la minus 5 grade Celsius. Ambele formatii ... citește toată știrea