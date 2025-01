Ovidiu Burca a declarat ca-l vrea pe jucatorul lui Dinamo: "Pot sa-l resuscitez la Galati"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 18:34 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 18:57Ovidiu Burca, antrenorul Otelului, a declarat ca il vrea pe Ahmed Bani (22 de ani), mijlocasul ofensiv de la Dinamo.Burca l-a mai antrenat pe Bani, in mandatul lui de pe banca lui Dinamo. Il vrea pe acesta la Galati, unde crede ca ii poate relansa cariera. In acest sezon, Ahmed are 12 meciuri in Superliga, 1 gol si 3 assist-uri, fiind in mare parte rezerva sub comanda lui Zeljko ... citește toată știrea