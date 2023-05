La a treia incercare in acest sezon de Liga 2, intr-un moment in care doar victoria o tinea in lupta pentru ocuparea celui de-al doilea loc direct promovabil in SuperLiga, insa, chiar si asa, in continuare la mana rezultatelor Otelului, Dinamo a reusit sa invinga Steaua. Si ce victorie. Cu 3-0 s-a impus trupa lui Ovidiu Burca, dupa un joc in care golurile au venit pe final, insa modul in care s-a jucat nu pune sub nicio intrebare corectitudinea acestui succes din runda a 9-a a play-off-ului. ... citeste toata stirea