Ovidiu Burca, pe cale sa duca Dinamo unde a promis: in play-off! Victorie cu CSC Dumbravita si "cainii" continua sa spere: "Am avut intensitate foarte buna". Jucatorul remarcat individual: "E talentat"

Ovidiu Burca a comentat victoria obtinuta de Dinamo la Giurgiu, cu CSC Dumbravita, scor 4-1, din etapa a 14-a a Ligii 2. Antrenorul a fost multumit de cum au evoluat jucatorii sai in partea a doua, dar a si remarcat ca modul in care au facut-o in primele 45 de minute nu a fost pe placul sau.Ovidiu Burca, incantat de cum a jucat Dinamo in repriza a doua a partidei cu CSC Dumbravita, scor 4-1Ovidiu Burca a citit perfect jocul oaspetilor inca din prima repriza, dar din partea secunda a pus toate ... citeste toata stirea