Ovidiu Burca stie cu cine a semnat si nu se plange dupa primul esec suferit ca antrenor la Dinamo: "Trebuie sa fim echilibrati, linistiti, avem foarte mult de munca." Concluziile dupa infrangerea cu SC Otelul

Dinamo a fost readusa rapid cu picioarele pe pamant, dupa ce incepuse sezonul de Liga 2 cu o victorie, 1-0 cu nou-promovata Progresul Spartac. Tot in fata unei nou-promovate in esalonul secund, dar a unui adversar mult mai matur, cu un antrenor experimentat, SC Otelul Galati condus de Dorinel Munteanu, trupa lui Ovidiu Burca a cedat cu scorul de 1-3, la Clinceni, in primul joc considerat pe teren propriu in noul sezon.Incurajata de un stadion aproape plin, Dinamo a inceput meciul cu SC Otelul ... citeste toata stirea