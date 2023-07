Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 25 iulie 2023, 00:29 / Actualizat marti, 25 iulie 2023 02:08Ovidiu Hategan a oficiat din nou un meci din Superliga, dupa o pauza anevoioasa, de 509 zile, in care s-a refacut dupa infarctul suferit in martie 2022. "Centralul" din Arad a condus ireprosabil partida Universitatea Craiova - Otelul 0-0, iar dupa meci a venit la flash-interviuri, o practica in mod normal interzisa "fluierasilor".Cu lacrimi in ochi si cu glasul ingatuit de emotie, Ovidiu ... citeste toata stirea