Ovidiu Herea a inscris contra Stelei si motivat de injuraturile primite de la suporteri: "Pana la urma, de asta e frumos fotbalul." Capitanul Metaloglobusului vrea echipa din Ghencea in prima liga: "Si locul lor e tot in Liga 1"

Metaloglobus a plecat cu un punct din Ghencea, dupa meciul cu Steaua, din prima etapa a noului sezon al Ligii 2, editia 2022-2023.1-1 s-a terminat jocul, dupa ce in prima repriza, in prelungiri, a inscris Stefan Bodisteanu (45+2'), iar in partea secunda, in debutul ei, Ovidiu Herea (50') a egalat. Putea fi insa un esec pentru Metaloglobus, insa in minutul 90+2 portarul Gavrilas a parat lovitura de pedeapsa executata de Chipirliu.Ovidiu Herea e multumit cu egalul obtinut de Metaloglobus in ... citeste toata stirea