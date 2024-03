Ovidiu Sabau resimte presiunea, dupa ce U Cluj a ajuns cu un picior in play-off: "I-am facut iar pe oameni sa creada in noi"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 03 martie 2024, 18:37 / Actualizat duminica, 03 martie 2024 19:15Ovidiu Sabau (56 de ani), antrenorul de la Universitatea Cluj, a declarat dupa 1-0 cu FC Botosani ca ardelenii ar digera foarte greu o eventuala neintrare in play-off.U Cluj a invins-o pe FC Botosani, scor 1-0, in runda 29 din Superliga, si este la mana ei in ceea ce privesc sansele de intrare in play-off. "Sepcile rosii" ocupa locul 6, cu 41 de puncte. In ultima runda a ... citește toată știrea