Pan Zhanle, castigator in proba de 100 m liber la Cupa Mondiala in bazin scurt de la Singapore, a vorbit din nou despre scandalul d dopaj din tara sa: "Suntem nevinovati".

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 01 noiembrie 2024, 15:34 / Actualizat vineri, 01 noiembrie 2024 15:43Pan Zhanle (20 de ani) a reusit sa se impuna in proba de 100 m liber in ultima etapa de Cupa Mondiala in bazin scurt desfasurata la Singapore. #La Shaghai a fost pe doi, iar la Incheon pe sase. a(Trade Mark)Campionul olimpic al probei si detinatorul recordului mondial a vorbit pentru The Straits Times despre faima pe care cunoscut-o dupa Paris, dar si despre scandalul care a ... citește toată știrea