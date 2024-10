Pan Zhanle si-a trecut in palmares un nou record la Cupa Mondiala in bazin scurt de la Incheon

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 26 octombrie 2024, 14:50 / Actualizat sambata, 26 octombrie 2024 15:07Pan Zhanle (20 de ani) a facut dubla 400 m-800 m liber la Cupa Mondiala in bazin scurt de la Incheon, el stabilind sambata in cea de-a doua proba un nou record al acestei competitii, dar si unul national.Pan Zhanle s-a impus la 800 metri liber sambata in ultima zi de la Incheon, a doua etapa a Cupei Mondiale in bazin scurt.Chinezul in varsta de 20 de ani a incheiat cu un ... citește toată știrea