Pandurii a intrat in faliment! Oficialii fostei vicecampioane din 2013 spun ca vor face recurs, dar soarta clubului pare pecetluita. "Pasii par mici, dar vom incerca sa ne aparam"

Tribunalul Gorj decis, marti, 18 octombrie 2022, demararea procedurii de intrare in faliment a clubului Pandurii Lignitul Targu Jiu.Fosta vicecampioana a Romaniei din 2013 are termen de 7 zile faca recurs, la Curtea de Apel Craiova, insa pare greu de crezut ca va putea schimba decizia initiala a instantei."Dispune intrarea in faliment a debitoarei Asociatia Clubul Sportiv "Pandurii-Lignitul" Targu-Jiu. Respinge cererea de interventie accesorie, depusa de creditorul Stanca Razvan, in favoarea ... citeste toata stirea