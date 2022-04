Panduru a gasit jolly-joker-ul de la FCSB: "Mai bun decat titularul de pana acum!"

Articol de GSP - Publicat luni, 11 aprilie 2022 23:50 / Actualizat marti, 12 aprilie 2022 07:11FCSB - FC Voluntari 4-0 | Basarab Panduru considera ca Ovidiu Popescu (28 de ani) nu va iesi din formula de start a ros-albastrilor in derby-ul de runda viitoare cu CFR Cluj (duminica, 20:30).Incercand sa anticipeze cum va arata FCSB in Gruia, Panduru a spus ca Ovidiu Popescu ar trebui sa ramana titular in flancul drept al defensivei, unde a jucat si cu FC Voluntari. De meserie, fostul jucator de ... citeste toata stirea