Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 18 aprilie 2023, 11:03 / Actualizat marti, 18 aprilie 2023 11:19Basarab Panduru (52 de ani), fost jucator la Steaua, a prezentat intr-un mod inedit situatia actuala a clubului Rapid, unde scaunul antrenorului principal Adrian Mutu se clatina.Rapid n-a mai castigat de pe 1 martie in Liga 1. Fara victorie in primele 4 etape de play-off, giulestenii au cazut la 9 puncte in urma locului 3, iar calificarea in preliminariile europene pare o misiune ... citeste toata stirea