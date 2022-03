Panduru, dupa Israel - Romania: "Asa grasan la o nationala nu credeam ca vad!"

Articol de GSP - Publicat marti, 29 martie 2022 23:59 / Actualizat miercuri, 30 martie 2022 00:04Israel - Romania 2-2. Basarab Panduru a remarcat la finalul partidei conditia fizica a unui jucator israelian: Mohammad Abu Fani (23 de ani), mijlocasul titularizat de gazde, prezent in teren in prima repriza si schimbat la pauza."Cei de la Israel au avut un grasan in teren... numarul 16 (n.r. Abu Fani), nu te asteptai sa il vezi la vreo nationala. Dar Israelul nu ma mira...", a declarat Panduru ... citeste toata stirea