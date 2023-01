Panduru ia tare o "perla" de la FCSB: "Da BAC-ul si invata engleza! Te duci pe afara si nu scoti doua vorbe"

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 09:59 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 10:15Expertul TV Basarab Panduru are doua recomandari pentru Tavi Popescu (20 de ani), mijlocasul ofensiv de la FCSB: sa ia BAC-ul si sa invete limba engleza.Tavi a ocolit examenul de Bacalaureat si in 2021, si in 2022. A preferat de fiecare data sa se concentreze pe fotbal.UNIVERSITATEA CRAIOVAMutare de efect pentru titlu in Banie: "Sunt discutii avansate" * Cine e fotbalistul din Superliga ... citeste toata stirea