Panduru ii propune lui Radoi atacantul momentului din Liga 1: "Stie sa bage mingea in poarta! Golurile sunt gandite!

Articol de GSP - Publicat joi, 01 decembrie 2022, 08:30 / Actualizat joi, 01 decembrie 2022 08:32Daniel Paraschiv (23 de ani, atacant) a reusit un gol si o pasa decisiva in partida Hermannstadt - CFR Cluj 3-2, intr-o restanta din etapa #6 a Superligii. Expertul TV Basarab Panduru (52 de ani) il vede potrivit pentru CS Universitatea Craiova.Paraschiv a fost in curtea CFR-ului, dar nu a ajuns niciodata pe mana lui Dan Petrescu, antrenor care-l regreta acum. Atacantul a plecat de la clujeni in ... citeste toata stirea