Panduru, laude pentru un jucator de la Rapid: "Nici nu se vede ca nu a jucat"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 23 octombrie 2024, 15:47 / Actualizat miercuri, 23 octombrie 2024 16:25Basarab Panduru, fostul international, l-a laudat pe Razvan Onea, fundasul dreapta de la Rapid, dupa victoria giulestenilor cu Farul, scor 5-0.Onea a fost titular in premiera in acest sezon in meciul cu Farul. El mai avea doar 12 minute jucate in actuala stagiune, cu Otelul, scor 0-0. In alte 5 meciuri a fost rezerva neutilizata, iar de 6 ori nu a fost in lot.RAPIDAlex Dobre ... citește toată știrea