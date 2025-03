Panduru, uluit cand a vazut cum arata fotbalistul din Superliga: "Micul Ronnie Coleman, fii atent aici!"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 18 martie 2025, 07:29 / Actualizat marti, 18 martie 2025 07:29Basarab Panduru (54 de ani), fostul international, a fost extrem de incantat de felul in care se prezinta din punct de vedere fizic Andrei Borza (19 ani), fundasul stanga de la Rapid, eliminat in derby-ul de duminica cu FCSB, terminat la egalitate, scor 3-3.Acesta a remarcat muschii fotbalistului in contextul in care a venit vorba despre cartonasul rosu pe care l-a primit din partea ... citește toată știrea