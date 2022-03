PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia belgiana Gent, in mansa a doua a optimilor de finala ale Conference League. In tur, scorul a fost de 1-0 pentru PAOK.PAOK-ul lui Razvan Lucescu s-a calificat in sferturile de finala din Conference League! Echipele care au mers mai departe Au marcat: Depoitre '40 / Crespo '20, Augusto '77.La oaspeti, Alexandru Mitrita a intrat pe teren, in minutul 85, in locul lui Schwab.AZ Almaar - ... citeste toata stirea