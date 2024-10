Parametrul ZERO! Ianis Hagi nu a existat in Lituania - Romania * Cine a fost cel mai activ "tricolor"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 14:45 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 15:31Ianis Hagi (25 de ani) a fost introdus pe teren in minutul 84 al meciului Lituania - Romania, scor 1-2. El a fost insa inexistent pe teren, potrivit statisticilor.Jucatorul lui Rangers a prins 11 minute pe teren in meciul din Lituania. A fost introdus pe finalul partidei in joc de Mircea Lucescu, in locul lui Dennis Man.ROMANIA U21Ce i-a spus Sumudica lui Pancu in pauza ... citește toată știrea