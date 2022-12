Parcurs perfect in Eurocup! Sepsi-SIC, intre cele patru echipe cu punctaj maxim

Articol de Iulian Cuibar - Publicat duminica, 11 decembrie 2022, 16:51 / Actualizat duminica, 11 decembrie 2022 18:03Campioana Romaniei, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, are un parcurs perfect in grupele Eurocup, cea de-a doua competitie continentala din baschetul feminin.Covasnencele au invins, joi seara, formatia turca Nesibe Aydin, scor 80-71 (25-11, 22-13, 25-16, 8-31), la Sepsi Arena, reusind victoria cu numarul cinci in tot atatea meciuri.Fetele antrenate de bosniacul Zoran Mikes au avut ... citeste toata stirea