Parintele Vasile Ioana a facut fotbal sub privirile lui Gicu Dobrin: "Era sa-mi taie medicii piciorul!"+ "Sunt stelist pana la moarte! Il iubesc pe Becali"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 22 aprilie 2022, 18:04 / Actualizat vineri, 22 aprilie 2022 18:27Parintele Vasile Ioana este parohul bisericii "Sfantul Nicolae Dintr-o Zi", aflata in apropierea Pietei Universitatii din Bucuresti. In calitate de invitat in cadrul mai multor emisiuni radio, online si TV, parintele Vasile Ioana abordeaza diverse teme de actualitate si raspunde la framantarile tinerilor.Una dintre pasiunile preotului a fost fotbalul. Si-ar fi dorit sa practice ... citeste toata stirea