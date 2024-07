Pariul lui Gigi Becali pentru sezonul viitor: "Este alt fotbalist"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 03 iulie 2024, 18:25 / Actualizat miercuri, 03 iulie 2024 19:03Gigi Becali (66 de ani), patronul FCSB-ului, a anuntat jucatorii in care isi pune sperantele pentru sezonul viitor. Campioana Romaniei isi propune participarea in grupele unei competitii europene si sa castige titlul din nou.Patronul echipei are mare incredere in echipa sa pentru sezonul care sta sa inceapa. Becali este convins de faptul ca a facut cateva mutari extrem de utile pe piata ... citește toată știrea