Pariul lui MM Stoica: "Daca era cu 6 luni mai in varsta, Florin Tanase se batea la locul doi pentru titlul de golgeter"

Articol de GSP - Publicat joi, 27 ianuarie 2022, 19:53 / Actualizat joi, 27 ianuarie 2022 21:11Atacantul Ianis Stoica (19 ani) este pariul lui Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, pentru viitorul sezon.Cu 5 goluri in 15 meciuri in acest sezon de Liga 1, Ianis Stoica l-a impresionat pe oficialul ros-albastrilor, care e sigur ca acesta se va lupta pentru titlul de golgeter al campionatului in sezonul urmator.DINAMO - FCSBMarturia unui fotbalist despre starea deplorabila a ... citeste toata stirea