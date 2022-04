Pariul lui MM Stoica in acest final de sezon: "Cu el o sa fim o forta"

Articol de GSP - Publicat vineri, 29 aprilie 2022, 08:48 / Actualizat vineri, 29 aprilie 2022 10:22Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a vorbit despre accidentarile pe care le-a avut Florinel Coman (24 de ani) si l-a laudat pentru prestatia din meciul cu Farul.Dupa ce extrema ros-albastra a dat o pasa de gol si a scos un penalty in partida cu Farul, Mihai Stoica crede ca revenirea lui Coman va fi un plus pentru FCSB in acest final de sezon si in urmatorul an competitional.CS ... citeste toata stirea