Spectatorii care vor participa la meciul care deschide etapa a 14-a a Ligii 2, programat la Piatra Neamt, joi, 23 noiembrie 2023, de la ora 19:30, pot contribui la o actiune de ajutorare a copiilor pe care viata i-a pus la grea incercare de la varste fragede.Se apropie sarbatorile de iarna, iar in aceasta perioada oamenii isi deschid sufletul, sunt mai buni, mai receptivi in a ajuta semenul care are nevoie de ajutor. Joi, la Piatra Neamt, cu ocazia disputarii jocului dintre Ceahlaul si ... citeste toata stirea