Pas apasat spre play-off facut de Steaua dupa ce a invins clar Poli Iasi. Mutarile facute de Oprita la pauza au decis meciul

Steaua merge ceas in debutul acestui an. Dupa 5-0 in deplasare cu Unirea Constanta, in runda trecuta, echipa lui Daniel Oprita a trecut la pas si de Poli Iasi, scor 3-1 (0-0), vineri, in Ghencea si a urcat pe locul 4 in clasamentul intermediar al ligii secunde.Dupa o prima repriza alba, fara ocazii mari, Steaua s-a dezlantuit dupa pauza, cand mutarile facute de Oprita la pauza au facut diferenta.Posesie Steaua, dar fara ocaziiSteaua a dominat prima parte, a impus ritmul, a avut o posesie net ... citeste toata stirea