Pata de rusine pentru FC Buzau si Ripensia Timisoara! Cele doua echipe au comis o gafa de amatori la primul meci din play-out si pierd la "masa verde". Victoria cu 6-2 a trupei lui Pustai s-a dus pe "apa sambetei"

FC Buzau si Ripensia Timisoara sunt ultimele echipe trecute pe lista rusinii in fotbalul romanesc. Avand in vedere nivelul competitional la care evolueaza si faptul ca se considera cluburi profesioniste, ultima lor isprava le da o mare lovitura de imagine.Cele doua echipe din Liga 2 au pierdut la "masa verde" cel mai recent meci disputat, din prima etapa a play-out-ului, fiindca au utilizat un jucator aflat in stare de suspendare. O gafa care face de rusine cele doua formatii.FC Buzau a ... citeste toata stirea