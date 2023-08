Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 30 august 2023, 09:26 / Actualizat miercuri, 30 august 2023 09:45Patricia Esig (29 de ani) a produs una dintre surprizele primului tur de la US Open, invingand-o pe canadianca Rebecca Marino in doua seturi extrem de echilibrate, ambele decise in tie-break, 7-6 (6), 7-6 (1). Dupa meci, ea a explicat ca diferenta a fost facuta in plan mental.Dupa cateva sezoane agitate, in care s-a confruntat atat cu probleme medicale, cat si de natura personala, ... citeste toata stirea