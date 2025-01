Patrick Mouratoglou a dus-o pe Naomi Osaka din nou intr-o finala WTA: "Construim o relatie din ce in ce mai buna"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 04 ianuarie 2025, 16:37 / Actualizat sambata, 04 ianuarie 2025 16:48Naomi Osaka (27 de ani si 57 WTA) s-a calificat in ultimul act al turneului de la Auckland (WTA 250) dupa ce a invins-o pe Alycia Parks (23 de ani si 82 WTA) cu 6-4, 6-2. Este a douasprezecea finala a japonezei, dar prima de la revenirea in circuit si prima alaturi de Patrick Mouratoglou.Naomi Osaka este din nou intr-o finala WTA, ea calificandu-se in ultimul act la Auckland, ... citește toată știrea