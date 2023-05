Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 08 mai 2023, 13:19 / Actualizat luni, 08 mai 2023 13:47Patrick Mouratoglou (52 de ani), antrenorul Simonei Halep, considera ca circuitul feminin are propriul sau "Big 3", un trio valoros asa cum a avut ATP prin Federer, Nadal si Djokovic.Iga Swiatek, Aryna Sabalenka si Elena Rybakina sunt cele mai in forma jucatoare din WTA. Sabalenka a cucerit in weekend turneul de la Madrid dupa o finala cu Iga Swiatek, poloneza castigase in aprilie turneul din ... citeste toata stirea