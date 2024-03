Patrick Mouratoglou, distrus de americani: "Simona Halep a castigat! El si-a pierdut toata credibilitatea"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 06 martie 2024, 08:30 / Actualizat miercuri, 06 martie 2024 08:52Presa din SUA a reactionat dupa ce Simona Halep a castigat la TAS. Suspendarea de 4 ani a fost redusa la 9 luni, iar jucatoarea de tenis poate reveni pe teren imediat, are doar nevoie de wild-card la turnee, pentru ca a iesit din circuitul WTA.Americanii l-au criticat pe Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep in momentul in care aceasta a fost contaminata cu substanta ... citește toată știrea