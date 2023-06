Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 10 iunie 2023, 16:43 / Actualizat sambata, 10 iunie 2023 16:48Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a fost impresionat de reactia lui Novak Djokovic.Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) s-a calificat in finala Roland Garros 2023, dupa ce a trecut de spaniolul Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat in setul al treilea, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.De-a lungul meciului, fanii de la Paris l-au huiduit de multe ori pe sarb, mai ales in ... citeste toata stirea