Patrick Mouratoglou, mesaj public pentru Simona Halep, dupa eliminarea de la Madrid: "Sunt entuziasmat pentru ce urmeaza"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 04 mai 2022, 18:10 / Actualizat miercuri, 04 mai 2022 18:55Patrick Mouratoglou (51 de ani), antrenorul Simonei Halep, i-a transmis un mesaj de incurajare elevei sale, dupa esecul categoric suferit de romanca in fata tunisiencei Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA), scor 3-6, 2-6, in "sferturile" turneului de la Madrid.La primul turneu sub comanda reputatului antrenor francez, Simona Halep s-a oprit in faza sferturilor de finala, unde a cedat in minimum de ... citeste toata stirea