Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 14:54 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 16:11Laszlo Dioszegi, patronul formatiei Sepsi Sfantu Gheorghe, a reactionat dupa ce Pavol Safranko(29 de ani) a lasat sa se inteleaga ca ar fi dispus sa dea curs in vara unei oferte din partea FCSB, care a mai fost interesata in trecut de serviciile atacantului covasnenilor.FCSB si Sepsi se infrunta duminica, de la 20:45, liveTEXT pe GSP.RO si in direct pe Prima Sport 1, ... citeste toata stirea