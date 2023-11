Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 28 noiembrie 2023, 12:07 / Actualizat marti, 28 noiembrie 2023 12:21Liviu Ciobotariu e ca si demis de la Sepsi, dupa esecul cu FCU Craiova, 1-2. Patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, si-a facut praf echipa pentru jocul prestat si a anuntat ca in urmatoarele ore va face o mutare: "Am aratat jalnic! E clar ca avem nevoie de o schimbare".FCU Craiova s-a impus luni in fata lui Sepsi, scor 2-1, in penultimul meci al etapei cu numarul 17 din ... citeste toata stirea