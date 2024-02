Patronul din Superliga si-a facut calculele: "Bat Steaua, ma distrez la Cluj... va dati seama cate puncte iau?"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 21 februarie 2024, 16:38 / Actualizat miercuri, 21 februarie 2024 16:54Valeriu Iftime, finantatorul de la FC Botosani, a prefatat meciul cu FCSB, programat duminica, ora 20:00, in etapa 27 a Superligii, si a comentat situatia echipei lui, revenita pe ultima pozitie in Superliga.Dupa doua egaluri consecutive, FC Botosani a revenit pe ultima pozitie in Superliga, cu 20 de puncte, 10 sub locurile sigure. Pentru moldoveni urmeaza un final infernal ... citește toată știrea