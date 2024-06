Patru jucatori care au evoluat in editia recenta a Ligii 2 sunt acum in cantonament cu Dinamo! Doi sunt de la CSC Selimbar

Patru jucatori care in sezonul recent incheiat au activat in Liga 2, dintre care doi la CSC Selimbar, in play-off, si alti doi la echipe care au retrogradat in Liga 3, se afla in lotul cu care Dinamo incepe cantonamentul de vara din Slovenia.Este vorba despre Alexandru Rosca, Andrei Florescu, Cristian Licsandru si Raul Rotund.Patru tineri jucatori care in sezonul 2023-2024 au jucat in Liga 2 sunt acum in lotul celor de la Dinamo!Dinamo a ajuns joi, 27 iunie, in cantonamentul din Slovenia, la ... citește toată știrea